Muro es prepara per a la Fireta de Sant Antoni

La Fireta de Sant Antoni de Muro obrirà el dissabte 20 de matí. Es realitzarà l’acte oficial d’inauguració amb la interpretació del Tio Pep, amb els Cors de la Parròquia i del Jubilats i les rondalles La Lira, la Rebolikà i El Baladre i el grup de Dolçainers i Tabaleters de la Xafigà. I es farà un acte de reconeixement al restaurant Casa Calvo com a una de les empreses amb més tradició a Muro.

Aquest any hi haurà animació de carrer a càrrec dels ballets locals, Elena Tudela, Ahinoa Font i Mapi Moltó, hi haurà escenari per al públic infantil ubicat a la Plaça del Palau de la Senyoria, amb titelles, contacontes , màgia i tallers i jocs per als menuts.

Com a novetat contarem amb el Circuit per a xiquets i majors del Tren Alcoi- Gandia, ubicat a l’aparcament del Batà amb la col·laboració de l’Associació d’amics del Tren Alcoi- Gandia, com a commemoració del 125 aniversari.

El dissabte 20 hi haurà la XV edició de la Muntada i domatge de cavalls, el Concert i Lliurament de Premis de Composició Poble de Muro per a Dolçaina i percussió a càrrec de la Xafigà, la projecció del Documental Serpis de Ferro, El tren dels Anglesos. La Via verda Alcoi- Gandia, de Documentart, i com a colofó l’actuació musical a la Plaça del Matzem a les 20:30 del grup de folk Urbàlia Rurana.

Per al diumenge 21 contarem amb la tercera edició del Canicross i marxacan Vila de Muro, el torneig de Raspall i com a plat principal la XXXV edició de l’Aplec de Danses amb el Grup de Danses Baladre i com a convidat el grup de danses d’Ontinyent. De vesprada es celebrarà la tradicional romeria a Sant Antoni, i a les 20:00h. hi haurà un espectacle de focs per la cloenda a càrrec de Nebbulah.

A més d’aquest actes hi haurà Fireta d’animals, mercat medieval, parades comercials, zona dedicada a la gastronomia, tallers infantils, etc, i per als amants de la fotografia el III Concurs Fotogràfic Foto- Fireta 2018 a càrrec de l’Associació Fotogràfica Flasheros.

L’edil de Turisme i Promoció Econòmica, Carolina Iváñez, ha declarat: «serà una edició carregada d’activitats per a tots els públics, en una Fireta millor cada any, on volem donar a conèixer les nostres tradicions i el treball que porten a terme les associacions del nostre poble a les que agraïm la seua participació. Esperem una alt nombre de visitants que podran gaudir d’un cap de setmana lúdic i festiu.»

Per a més informació podeu consultar la web www.vilademuro.net i el Facebook Tourist info Muro.