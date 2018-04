The examples populate this alert with dummy content

PILOTA VALENCIANA Muro estrena trinquet El sábado será la inauguración oficial con un partido de presentación a las 17.00 horas - La instalación está en el polideportivo municipal jueves, 26 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Aquest dissabte 28 d'abril està prevista la inaguració del Trinquet Municipal de Muro , una nova instal.lació ubicada al Poliesportiu Municipal de dita població. Aquesta infraestructura de recent construcció, compta amb un pressupost aproximat de 60.000 euros i ve a millorar i complementar els serveis esportius oferits per la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Muro. “Pensem que era necessaria la construcció del nou trinquet , ja que l'àntic estava situat en una zona industrial, allunyat de tot espai esportiu i amb unes instal.lacions velles i inadequades “ , ens comentava el Regidor d'Esports Kike Pascual. “ A més cal tenir en compte la puixança i el gran treball de base del Club Pilota Valenciana Muro , la qual cosa feia necessari l'invertir en aquest esport tan tradicional i autòcton “ prosseguia el regidor. Per a l'acte d'inaguració estan concertades dos partides d'èlit professional , una masculina i altra femenina , en la modalitat de raspall-trios , compostes les dues pels millors jugadors/es actuals de la Comunitat Valenciana. “Hem volgut preparar un acte potent i atractiu per als nombrosos afeccionats a la pilota de Muro i comarques , per açò no hem dubtat a portar als millors jugadors de l'actualitat , la qual cosa ens assegura un gran espectacle , i esperem que també una gran acollida per part del públic “ , concloïa el regidor. Prèviament a la inaguració es destaparà una placa conmemorativa i es procedirà a la presentació de totes les categories del Club Pilota Valenciana Muro , així com a la realització de diverses xarrades i discursos protocol.laris a càrrec de les autoritats municipals.