28 ABRIL Muro estudia canviar La Publicà per la coincidència amb les eleccions generals La Junta de Festes de la localitat valorarà aquest divendres passar l'anunci fester al 21 o 22 d'abril, o a l'1 de maig miércoles, 20 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (20/02/2019) Els comicis estatals esquitxen a les festes d'un altre municipi de la comarca. Muro, que tenia previst celebrar La Publicà, amb que dóna la benvinguda als Moros i Cristians, el diumenge 28 d'abril, valora la possibilitat de canviar la data. La Junta de Festes de Muro avança que aquest divendres els representants festers es reuneixen per a trobar un altre dia per a la Publicà. De moment, les opcions es centren en el 21 o el 22 d'abril, o l'1 de maig. Ho ha avançat a aquesta emissora Paco Vicedo, president de la Junta. Alcoi ja s'ha vist obligada a modificar la Glòria Infantil al 22 d'abril i la major perjudicada en aquest sentit ha estat Onil, que ha avançat al 27 d'abril l'Entrada de Moros i Cristians.