FESTES Muro estudiarà passar La Publicà a dissabte per la vesprada després de la bona resposta En l'assemblea posterior a festes es tractarà aquest tema - El president de la Junta de Festes, Paco Vicedo, content per la quantitat de públic durant l'acte lunes, 29 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (29/04/2019) Muro tractarà després de les Festes la decisió de la possibilitat de canvi de la Publicà a dissabte per la vesprada. La desfilada de la Publicà del passat dissabte va tindre una gran acceptació en l’estrena obligada per la convocatòria electoral de dissabte per la vesprada. Aquest tradicional acte que anuncia la festa de Muro es celebra de manera habitual diumenge matí i amb aquest canvi ha obtés una gran resposta de públic. El president de la Junta de Festes, Paco Vicedo, destaca aquest aspecte de la gran resposta, un fet que tractarà amb els caps de filà en l’assemblea que té lloc després de festes que es quan es decidirà per tant si es manté en aquest horari. Dir a més que dels 26 festers que van formar part de la publicació 24 van ser dones i 4 homes. Junt als majors també van desfilar els més menuts. Al temps, l’Angelet Sofía Bataller va fer l’anunciació de la festa. El cap de setmana del 11 i 12 de maig tindrà lloc les Entrades mureres com a acte central d’aquestes celebracions.