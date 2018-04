The examples populate this alert with dummy content

NEGOCIACIONES

Muro habilita dos nuevas plazas de policía para segunda actividad

Los dos puestos, uno de agente de policía y el otro de oficial, llegan en un momento de acercamiento en las negociaciones con la policía local de Muro -que pidió un traslado masivo en febrero por la sobrecarga de horas extra-, según fuentes del Ayuntamiento

jueves, 05 de abril de 2018

El Ayuntamiento de Muro ha regularizado la situación del cuerpo de la policía local con la ampliación de dos plazas destinadas a segunda actividad. Los nuevos puestos, uno para un oficial y otro para un agente de policía, mantendrán su situación de servicio activo, aunque desempeñando ciertas funciones que no son las habituales del cuerpo.

La creación de plazas llega en un momento de negociaciones entre la policía de Muro y el Ayuntamiento, como destaca Carol Iváñez, concejal responsable del área. Iváñez ha reconocido que la plantilla está desbordada por lo que plantea mejores condiciones laborales. "Tenemos un reglamento para que los agentes que lo soliciten pasen a segunda actividad pero nos faltaba este trámite que era crear los puestos para regularizar su situación (...) Hemos retomado las negociaciones con la policía, llevamos cuatro reuniones, y yo estoy muy contenta porque se están desarrollando de manera más cordial y parece que van por buen camino".

Iváñez ha reconocido que "el problema de base" en Muro es que la plantilla se ha ido reduciendo "por jubilaciones y agentes que pasan a segunda actividad", con lo que existe "una sobrecarga de trabajo que es real".

La Policía de Muro llevaba pidiendo el traslado masivo, la última vez en febrero, para marcharse a otros municipios ante la falta de mejoras y la imposición de horas extraordinarias por parte del Gobierno local.