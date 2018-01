The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS Muro mantiene La Baixà antes de las fiestas La Junta y las filaes acuerdan que la procesión se celebre el sábado anterior a los Moros y Cristianos pese a la oposición de la cofradía viernes, 19 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (18/01/2018) La Junta de Fiestas de Muro ha decidido mantener la procesión de La Baixà de la Virgen el fin de semana previo a los Moros y Cristianos, una medida cuya aplicación generó polémica el pasado año por la negativa de la cofradía. La junta y las filaes han acordado en la última asamblea que el acto se celebre antes de las fiestas y no tras la entrada del sábado, como se venía desarrollando hasta hace dos años. Precisamente el alto nivel de participación del año pasado ha motivado a la junta a mantener el cambio, a pesar del malestar de la cofradía. Francisco Vicedo, presidente de la Junta de Fiestas, recalca que el cambio permitió remontar la participación de una procesión que venía sufriendo falta de asistencia. La Junta, a través de un comunicado, ha subrayado que “la organización y la estructura para el desarrollo de las procesiones son competencia exclusiva” suya. El acto se celebrará el sábado, 5 de mayo, a las 20.15 horas, tras el concierto de la Unió Musical de Muro.