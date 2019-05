The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Muro pedirá explicaciones por la falta de pólvora para las guerrillas La Junta de Festes dispara dos mascletaes en el castillo pasa sustituir los truenos antes de las embajadas Mora y Cristiana lunes, 13 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (13/05/2019) Muro muestra su malestar por no disponer de la pólvora para el disparo de este lunes, último día de la Trilogía. La Junta anuncia que, tras las Fiestas, va a pedir explicaciones y responsabilidades por la falta de este material explosivo que ha impedido celebrar una tradición en esta localidad de El Comtat. Paco Vicedo, presidente de la Junta de Fiestas, ha expresado el malestar y enfado. "Alguna mala entidad, alguna mala gestión de alguna mala empresa nos ha robado las tradiciones de mi pueblo. Una tradición centenaria en la que, tal día como hoy, el día de los Truenos, teníamos la posibilidad de realizar el Alardo" pero este lunes "ha sido imposible celebrarlo porque no hay pólvora y estamos muy enfadados". La entidad festera ha decidido "que después del día 20 vamos a intentar buscar esa mala gestión de donde procede y depurar responsabilidades, si es posible". La ausencia del Alardo se ha provocado, como les venimos informando, porque la empresa suministradora informó que no había material explosivo tras detectar un defecto de fabricación. Ante este contratiempo, la Junta había decidido sustituir el sonido de los truenos de los arcabuces por una mascletà, disparada desde el castillo, antes de las Embajadas que han tenido lugar en la plaza Matzem. La jornada de hoy culminará con la Retreta, a las 21 horas, y a les once y media de la noche habrá baile en la plaza de la Iglesia. Esta mañana, ha tenido lugar la divertida Ambaixada del Tonell.