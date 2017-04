The examples populate this alert with dummy content

AYUDAS Muro pedirá 'modernizar' dos de sus polígonos industriales al IVACE El Ayuntamiento solicitará entrar a formar parte de las ayudas para polígonos que ofrece el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial para actuar en El Pi 1 y en Duquessa d’Almodòvar./ El municipio valora en 744.000 euros las dos actuaciones miércoles, 12 de abril de 2017 El próximo martes, Muro llevará a pleno una propuesta relativa a la inclusión del Ayuntamiento dentro de la convocatoria de ayudas para proyectos de inversión y modernización de polígonos industriales que contempla el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, el IVACE. El municipio solicitará un monto de 744.000 euros para actuar en dos de sus polígonos: 114.000 para el área de Duquessa d’Almodòvar y 630.000 euros en el caso de El Pi 1. El IVACE repartirá 9 millones 750 mil euros en ayudas a polígonos industriales en la Vall d’Albaida, L’Alcoià i el Comtat y la Foia. El Ayuntamiento de Muro espera poder acogerse a esta subvención, cuyo plazo de resolución se marca el 31 de diciembre de 2017, aunque no descarta que parte de la inversión la cubran las arcas municipales, en caso contrario o que la cantidad de dinero destinada por parte del IVACE fuera insuficiente.