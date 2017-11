The examples populate this alert with dummy content

OCUPACIÓN Muro percibe 1,2 millones para contratar a 70 personas La Conselleria de Economía Sostenible aprueba dos planes de empleo para reducir el paro y mejorar los servicios del municipio martes, 07 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (07/11/2017) El Ayuntamiento de Muro va percibir cerca de 1.177.588 euros para contratar a 70 personas a través de dos planes de empleo de la Conselleria de Economía Sostenible. Mediante el plan Murocupa’t, el Ayuntamiento va a contratar a 30 alumnos que, en grupos de 10 personas, van a trabajar en labores de repoblación forestal, de atención a personas dependientes y de dinamización de actividades infantiles y juveniles. La conselleria aporta 583.588 euros para sufragar el plan, que tiene un presupuesto de 609.303 euros. Aparte de los alumnos, el Ayuntamiento contratará a un director del programa, a cuatro profesores y a un auxiliar administrativo. El segundo plan de empleo está destinado a parados de larga duración mayores de 30 años. La previsión del Ayuntamiento es contratar durante seis meses a unas 35 personas, que se incorporarán a prácticamente todos los departamentos municipales. La subvención de este programa es de 594.000 euros. La alcaldesa, Jacquelin Cerdà, muestra su satisfacción por el “cambio en las políticas de la conselleria” que, según afirma, “está resultando un acierto”. La regidora subraya que los programas del Servicio Valenciano de Empleo “consiguen que diferentes colectivos puedan reincorporarse al mundo laboral y, por otra parte, ofrecer un mejor servicio público”.