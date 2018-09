The examples populate this alert with dummy content

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Muro plantea 22 propuestas para los presupuestos participativos Los vecinos tienen hasta el 21 de septiembre para votar las iniciativas entre las que el Ayuntamiento repartirá un total de 70.000 euros jueves, 13 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (13/09/2018) El Ayuntamiento acogió el pasado 6 de septiembre, en la Casa de Ferro, la presentación de las propuestas que podrán ser votadas por los ciudadanos de Muro, dentro de la tercera edición de los presupuestos participativos. En total se han presentado 50 iniciativas, 14 en los puntos físicos de votación y 36 por vía telemática, de las que 22 han pasado el proceso de selección. La habilitación de una zona de ocio para perros, una pista de skate, patines y BMX, y la reparación de la cubierta del edificio de la antigua estación del tren de Muro son algunas de las iniciativas que serán sometidas a voto. El proceso comenzó el pasado 20 de junio, con la llegada de propuestas que se prolongó hasta el 12 de julio. Hasta el 6 de septiembre, los funcionarios municipales se han centrado en el estudio y validación técnica de las iniciativas. Los vecinos pueden votar ahora las propuestas que optan a los 70.000 euros de los presupuestos participativos a través de la web www.muroparticipa.com hasta el 21 de septiembre, o acercándose al Ayuntamiento en horario de mañana. Las condiciones son estar empadronado en Muro y ser mayor de 16 años. Para que el voto sea válido tendrán que escogerse tres propuestas diferentes.