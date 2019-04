The examples populate this alert with dummy content

FESTES Muro podria traslladar la Publicació a dissabte de forma definitiva Aquest any ho han fet per la coincidència amb les eleccions nacionals i autonòmiques - També s'ha demanat que les festes siguen d'Interès Autonòmic jueves, 11 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (11/04/2019) Muro estudia traslladar a dissabte de vesprada La Publicació de manera definitiva. El president de la junta de Festes, Paco Vicedo, explica que enguany, per les eleccions nacionals, l’acte es desenvoluparà dissabte 27 d’abril, però que els festers ja fa temps que li demanen aquest pas a dissabte per la vesprada. Si la resposta es bona, aquest trasllat podria ser definitiu. A més Muro ha iniciat els tràmits per a que les Festes siguen d’Interès Autonòmic. Eli Pérez, regidor de festes, ha recordat que aquest reconeixement ja s'ha aconseguit per a la Fireta de Sant Antoni. Les festes de 2019 plantejen com a novetats el concurs fotografia festera i una aplicació per conèixer totes les notificacions i actes festers. Els organitzadors calculen una participació d’uns 1.500 els festers. La presentació de la revista ha estat a càrrec del cronista Pere Corredor, mentre que el regidor Eli Pérez ha enumerat les actuacions que tindran lloc per la nit, entre altres motls actes.