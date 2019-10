The examples populate this alert with dummy content

GESTIÓ MUNICIPAL Muro prepara el proper Pressupost per abans de finalitzar l'any L'Ajuntament ha gestionat el present exercici amb el pressupost prorrogat de 2018 jueves, 10 de octubre de 2019

Muro confia a aprovar el Pressupost Municipal per 2020 abans que finalitze l'any, en què l'Ajuntament ha funcionat amb el pressupost de 2018 prorrogat.



El departament d'Hisenda de l'Ajuntament de Muro ha començat la tramitació del Pressupost Municipal 2020, després d'un exercici, el de 2019, en què l'Ajuntament va treballar amb el pressupost de l'any anterior prorrogat. L'últim pressupost aprovat, va ser el de 2018 i ascendia a 6,2 milions d'euros. La xifra va ser prop d'un 6% superior al pressupost 2017 que es va tancar en 5,8 milions d'euros de despeses e ingressos.



L'alcalde de Muro, Gabriel Tomás, vol iniciar una nova etapa i tindre enllestit el pressupost municipal de l'any que ve, per a l'aprovació a novembre.



L'Ajuntament ha aprovat fins a 16 modificacions de crèdit per a poder cobrir les despeses dels diferents departaments davant la manca d'un pressupost en curs al llarg de l'any.