MUNICIPAL Muro presenta el pressupost per a 2020 que creix fins els 7 milions Conta amb el dictamen favorable de no adscrits, PP i Ciudadanos - El plenari del debat del pressupost, prorrogat des de 2018, està previst per al dijous 28 lunes, 25 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (25/11/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (25/11/2019) Muro aprovarà, amb tota probabilitat, el pressupost per a 2020 que ascendeix a 7.081.000 euros. El document que han començat a analitzar el grups municipals es un 12% superior a l’últim aprovat i que ascendia a 6,2 milions d’euros. L’alcalde de la localitat, Gabriel Tomàs, destaca l’esforç de l’equip de govern per traure en davant el pressupost, prorrogat des de 2018. La proposta de 7 milions 81 mil euros conta amb el dictamen favorable dels regidors no adscrits, Partit Popular i Ciudadanos, que conformen majoria suficient per traure’l`s endavant. Compromís i PSOE s’han abstingut. El portantveu dels nacionalistes, Vicent Molina, que anuncia esmenes destaca l’increment vora el 40% de en la partida de personal. "Pasa de 85.000 euros a 142.000" El plenari del debat del pressupost està previst per al dijous 28 a partir de les 9,30 del matí.