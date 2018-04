The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Muro quiere construir un nuevo cementerio público Ante la negativa de la Iglesia, propietaria del cementerio de la localidad, de aumentar el espacio con hasta 50 nichos, Esquerra Unida propone como alternativa incrementar el de Benàmer jueves, 29 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Muro quiere habilitar un nuevo cementerio público. ¿El motivo? La localidad necesita construir entre 40 y 50 nuevos nichos ante la falta de espacio de las actuales instalaciones. La primera alternativa del gobierno municipal, durante la primera mitad de la legislatura, fue contactar con la Iglesia, propietaria del cementerio que se encuentra en el polígono de la localidad, y manifestarle su deseo de aumentar la infraestructura. Tras el paso del tiempo, la respuesta por parte de las instituciones eclesiásticas no llegó con lo que el Ayuntamiento de entonces, de Esquerra Unida, decidió romper las negociaciones, no sin antes barajar una segunda opción: la posibilidad de ampliar el cementerio público de Benàmer, como explica el concejal y alcalde de entonces, Francesc Valls: "La primera opción fue municipalizar el de Muro, en manos de la Iglesia, el que está en el polígono industrial, por un lado por razones patrimoniales, ya que se trata de un cementerio protegido, porque el que se encuentra en Benàmer es muy pequeño". El coste del futuro cementerio en Benàmer, una iniciativa que a priori cuenta con el apoyo de Compromís, está cifrado en cerca de 45.000 euros y permitiría liberar al cementerio de la localidad de manos privadas.