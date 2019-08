The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Muro reclama la cesión de la N 340 para incluirla en el estudio de reparcelación de La Plana El concejal de Urbanismo, Juan Manuel Sanchis Jover, explica que el objetivo de que las cargas "sean las mínimas para los propietarios" jueves, 01 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (01/08/2019) El Ayuntamiento de Muro reclamará la cesión de la Nacional 340 para incluirla en el estudio de reparcelación de La Plana con el que unir la zona residencial con el casco urbano. Esta cesión forma parte del consenso programático del gobierno municipal de Muro acordado entre los concejales no adscritos, que se salieron de Esquerra Unida, el Partido Popular y Ciudadanos. El edil de la formación naranja en Muro, Juan Manuel Sanchis Jover, concejal delegado de Urbanismo explica que en el estudio de reparcelación que solicitará el Consistorio incluirá la carretera nacional mediante cesión con el objetivo de que las cargas "sean las mínimas para los propietarios". La zona de la Plana de Muro cuenta con unos 200 propietarios que se constituyeron en Agrupación de Interés Urbanístico en 2003. Los vecinos plantearon un contencioso contra el nuevo Plan General de Ordenación Urbana que en 2007 declaró la zona como no urbanizable. El estudio y actuación de La Plana que proyecta el actual gobierno está abierto a modificar el Plan General de Ordenación Urbana para solucionar este asunto que enfrenta a vecinos y administración local.