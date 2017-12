The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE Muro recupera La Querola como área de acampada El taller de empleo restaura el paraje, que el Ayuntamiento pretende consolidar como destino para el turismo de naturaleza miércoles, 13 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Muro ha recuperado el paraje de La Querola como área de descanso y acampada. A través de un taller de empleo, el Ayuntamiento ha acondicionado la zona. Ha habilitado espacio para aparcar, tres áreas de acampada y ha instalado una caseta de información. La zona cuenta desde ahora con señalización y datos sobre las especies vegetales autóctonas. La alcaldesa, Jacqueline Cerdà, resalta que la adecuación de este espacio lo convierte en un reclamo para el turismo de naturaleza. "Queremos promocionar este área como un atractivo turístico natural", apunta la regidora, que avanza que los trabajos tendrán continuidad el año que viene. Este año el proyecto de mejora del paraje también ha permitido reconstruir márgenes de piedra seca. Los 10 operarios del taller de empleo han restaurado, además, los puntos del paraje de la Font del Baladre más afectados por el temporal de lluvias de principios de año.