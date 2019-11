The examples populate this alert with dummy content

SUCESO Muro registra un escape de gas por una rotura de la tubería Los bomberos taponan la quiebra del conducto provocada por una excavadora mientras realizaba una zanja en la calle Joanot Martorell jueves, 07 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Una excavadora, por accidente, ha roto esta mañana una tubería mientras realizaba una zanja y ha provocado un escape de gas en la calle Joanot Martorell de Muro, según informan fuentes de los bomberos. Una dotación del parque de la Montaña ha actuado para taponar la salida del gas y ventilar las estancias del edificio que se ha visto afectado por la fuga.