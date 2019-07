The examples populate this alert with dummy content

GESTIÓ MUNICIPAL Muro remunicipalitzará la gestió de l'aigua El consens programàtic al qual han arribat els regidors no adscrits, del Partit Popular i de Ciutadans, contempla reprendre la gestió pública del servei i centralitzar-ho a una nau de nova adquisició viernes, 12 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El govern municipal de Muro preveu la remunicipalització de l’aigua i proyecta l’adecuació d’una nau on centralizar la gestió.

El consens programàtic al qual han arribat els 2 edils no adscrits, (abans d’Esquerra Unida) amb els 4 del Partit Popular i el de Ciutadans, contempla reprendre la gestió pública del servei d'aigua. Enrique Pascual, Regidor de Serveis Públics, ha explicat a Radio Alcoy que caducada la concessió i les dues pròrrogues premeses a l'adjudicataria Tecvasa, el pas intermedi abans, de la remunicialització és l'aprovació d'una licitació curta.

La gestió d'aigua va ser adjudicada per 5 anys l'agost de 2013 a la Societat Anònima Tecnicas Valenciana del Agua. Una vegada re municipalitzat el servei la idea de l'Ajuntament és centralitzar els Serveis Municipals i Gestió de l'Aigua a una nau que preveu adquirir o construir en la localitat.