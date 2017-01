The examples populate this alert with dummy content

TRADICIONES Muro renueva su tradición con Sant Antoni Los actos de la Fireta, postpuestos por el temporal de la semana pasada, comienzan este viernes con las exposiciones-La inauguración oficial es el sábado a las 11,30 viernes, 27 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (27/01/2017) Muro renueva este fin de semana su tradición con Sant Antoni con su Fireta, evento que data de 1738. Los actos de la Fireta de Sant Antoni, postpuestos por el temporal de la semana pasada, comienzan este viernes con la inauguración de las exposiciones. Las inauguraciones tendrán lugar entre las seis y las siete de la tarde. Para el sábado se reserva el grueso de las actividades. La inauguración oficial y el paseíllo de autoridades arranca a las 11,30 horas con el canto del tradicional Tio Pep. Francesc Valls, alcalde de Muro en Hoy por Hoy Alcoy ha invitado a disfrutar de la artesanía y gastronomía que este fin de semana ofrece Muro. "Todo tipo de paradas con productos típicos y embutidos de la antigua matanza del cerdo junto a dulces tradicionales" La Fireta se desarrolla con un presupuesto municipal de 21.000 euros. La organización confía en que hasta el domingo se paseen por la fireta de Muro unas 20.000 visitantes, cifra alcanzada en la edición del año pasado.