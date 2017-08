The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS Muro saca a licitación la reparación de la cubierta del pabellón municipal El presupuesto base es de 108.100 euros y el plazo de presentación de ofertas finaliza en septiembre, mientras que el período de ejecución de las obras es de tres meses martes, 22 de agosto de 2017 Muro saca la licitación de la reparación de la cubierta del pabellón municipal por 108.100 euros. El proyecto, que ha aparecido en los presupuestos de 2016 y 2017, sale ahora a concurso. La fecha límite de presentación de ofertas finaliza en septiembre, mientras que el plazo de ejecución es de tres meses. La cubierta viene sufriendo goteras cada vez que llueve debido a la incorrecta colocación de las placas solares, lo que provoca que el pabellón se clausure hasta que cese la lluvia y se retire el agua de las instalaciones. En multitud de ocasiones el ayuntamiento ha tratado de reparar los desperfectos pero no han logrado eliminar los problemas, así lo explica Enrique Pascual, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Muro. "Esta instalación debe clausurarse cada vez que llueve con fuerza debido a la multitud de goteras que existen desde hace muchos años. Aunque se han intentado reparar de múltiples formas, no se ha conseguido nunca eliminar el problema que supone que se inunde todo o parte del pabellón cuando caen unas pocas gotas". Con un presupuesto base de licitación de 108.100 euros, el consistorio de Muro saca a concurso el proyecto de la reparación de la cubierta para tratar de solventar la situación.