FIRETA Muro se convierte en bazar por Sant Antoni 150 expositores presentan su oferta comercial, que se completa con un amplio programa de actividades lúdicas y culturales domingo, 21 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El comercio, la cultura y el ocio se entremezclan desde el sábado en las calles de Muro, convertidas en un bazar con motivo de la Fireta de Sant Antoni. El evento sigue durante todo el fin de semana con una amplia oferta de 150 expositores y un amplio abanico de actividades. La apertura del certamen, que tiene sus orígenes en el siglo XVIII, contó con el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, que destacó la evolución de la fireta, recuperada durante su etapa como alcalde de Muro. Junto a Climent estuvo el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, así como diputados autonómicos y provinciales y alcaldes de la comarca. La alcaldesa de Muro, Jacqueline Cerda, vive su primera fireta en el cargo. En medio de las autoridades destacó la figura de Luis Ferrándiz, el vecino de Muro que cortó la cinta inaugural a los sones del tradicional Himno del tío Pep. El Ayuntamiento, además, rindió homenaje al restaurante Casa Calvo, uno de los establecimientos con más tradición de la localidad. Dentro del programa de actos de la fireta, el domingo se celebra la 35 edición del Aplec de Danses, organizado por el Grup Baladre, y en el que paticipa el Grup de Danses de Ontinyent. También se celebra el Canicross y el torneo de raspall. Por la tarde se desarrolla la tradicional romería a Sant Antoni. La fireta concluye con un espectáculo de fuegos artificiales.