The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Muro se entrega a los cristianos Las tropas de la cruz, comandadas por la filà Maseros, ofrecen un contundente desfile en el primer día de las fiestas a la Mare de Déu dels Desamparats domingo, 13 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Las fiestas de Moros y Cristianos de Muro han comenzado a lo grande este sábado con una multitudinaria Entrada Cristiana. Las calles se han vestido de gala para recibir a las tropas de la cruz, comandadas por la filà Maseros. Su capitán, Marcos Olcina, ha culminado un boato muy argumentado, tanto como el que protagonizó su padre, este año embajador. Más de 2.000 personas han participado en un desfile que se ha dejado llevar por 36 puntos de música. De forma marcial han desfilado las filaes Templarios, Arqueros, Piratas y Mare de Déu para preceder a la bandera, en poder este año de la filà Contrabandistas, representada en la figura del abanderado, José Ferrer. El desfile ha estrenado horario: las 17.30 horas, media hora más tarde de lo habitual para dar cabida, a las 13.00 horas, a La Baixà de la Mare de Déu. La fenomenal puesta en escena de los cristianos hallará réplica el domingo, a partir de las 17.00 horas, con la Entrada de Moros.