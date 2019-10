The examples populate this alert with dummy content

CERTAMEN Muro se llena de sabor Más de 24 expositores presentan una amplia oferta de alimentación en la plaza del Matzem – El conseller Climent inagura la feria gastronómica que estará activa hasta el domingo viernes, 04 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La XV Fira Comercial del Sector Agroalimentari i Gastronòmic ya está en marcha en Muro. El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, junto al alcalde Gabriel Tomás y la edil de Promoción Económica y Turismo Aida Martínez, ha sido el encargado de inaugurar este certamen que reúne a más de 24 expositores. La plaza el Matzem es el epicentro de este certamen que ofrece una amplia variedad de productos como embutidos, dulces, miel, quesos, vinos, aceitunas, cervezas o aceites. El certamen también presenta una parte lúdica con los juegos de mesa o ludoteca en el centro social además de poder bailar al ritmo musical que interpretaran varios artistas. La feria estará abierta hasta el domingo por la tarde.