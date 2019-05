The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Muro suspende el disparo del lunes por desabastecimiento de pólvora La empresa suministradora ha anunciado que, tras detectar un defecto de fabricación, tampoco hay material explosivo para los actos festeros de Biar, Petrer, Villena e Ibi previstos para este fin de semana viernes, 10 de mayo de 2019

Muro inicia este viernes sus fiestas de Moros y Cristianos que finalizarán el lunes, pero sin el tradicional disparo. La Junta de Festes de Moros y Cristians Verge dels Desamparats, ha decidido suspender el Disparo previo a las Embajadas ante el desabastecimiento del pólvora. La suspensión se debe a la empresa que suministra la pólvora haya anunciado, que tras detectar un defecto de fabricación, no hay material explosivo para estos actos festeros. Muro había solicitado 180 kilos para las guerrillas programadas para el próximo lunes, que finalmente no llegarán a la población. A través de un comunicado la Junta de Festes anuncia que queda prohibido "hacer uso de cualquier tipo de explosivo, petardos, pistolas, pistones, etcétera". La subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, ha indicado este jueves que la falta de suministro causa un gran problema y ha hecho hincapié en que está totalmente fuera de la ley abastecerse de pólvora en lugares donde no esté permitido. "Estamos hablando de explosivos que no se pueden comprar en cualquier sitio y en fiestas la seguridad ha de primar por encima de todo". Ibi también se ha visto afectada por este contratiempo ya que tampoco tendrá pólvora para la despertà desde el Cerro de Santa Lucía en el día del Avís de Festes del sábado 11 de mayo, aunque en este caso solo se habían pedido 15 kilos. La localidad de Biar, también afectada por esta falta de suministro, ha anunciado que no celebrará los actos de arcabucería, al igual que Elda. El en caso de Villena, al haber realizado una reserva previa, contará con 23 kilos de pólvora para el acto de la Mahoma.