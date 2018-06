The examples populate this alert with dummy content

SOL A SOL Muro tanca la temporada esportiva El pròxim cap de setmana 22-23 de juny donarà inici la 38ª edició del “ SOL A SOL ESPORTIU “ de Muro jueves, 21 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El pròxim cap de setmana 22-23 de juny donarà inici la 38ª edició del “ SOL A SOL ESPORTIU “ de Muro , una cita anual que posa punt i final a la competició esportiva a nivell local. Amb tretze esports en lliça , situats principalment en el Poliesportiu Municipal , els quasi 900 esportistes participants podran demostrar les seues habilitats i caràcter competitiu dins d'una variada proposta esportiva. Esports com el futbol-7, bàsquet , futbol-11 , handbol , hoquei patins i línia , patinatge artístic , frontenis , raspall , tenis , padel , pesca , caça , i bicicleta de muntanya compondran la graella esportiva perquè els nombrosos participants i públic en general puguen gaudir en aquest cap de setmana estival. “M'agradaria agrair la implicació dels diferents clubs participants perquè puga perviure la festa de l'esport murer , de la qual ens hem de sentir orgullosos i lluitar entre tots per millorar-la any rere any “ , comentava el Regidor d'Esports Kike Pascual.