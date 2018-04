The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Muro traslada La Baixà al primer sábado de fiestas Tras los cambios del año pasado, la procesión se celebrará a partir de la una de la tarde, lo que obliga a retrasar media hora la Entrada cristiana martes, 10 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La procesión de La Baixà de la Mare de Déu volverá a celebrarse en Muro el primer día de las fiestas de Moros y Cristianos. Tras el cambio aplicado el año pasado, la Junta de Fiestas y la Cofradía de la Mare de Déu han acordado que la procesión se desarrolle el sábado, 12 de mayo, a las 13.00 horas. El nuevo horario obliga a retrasar media hora la Entrada cristiana, que comenzará a las 17.30 horas. La Junta de Fiestas ha atendido la petición de la cofradía, contraria a que la procesión en la que la imagen de la virgen es trasladada desde su ermita a la parroquia se celebrase la semana previa a las fiestas. A pesar de que el adelanto aplicado el año pasado provocó un fuerte aumento de participación respecto al horario tradicional (primer día de fiestas tras la Entrada), la cofradía argumentaba que debía celebrar misa en la ermita sin la efigie de la patrona. El presidente de la Junta de Fiestas, Francisco Vicedo, reconoce a RADIO ALCOY que la petición de la cofradía está justificada, aunque insiste en que el año pasado, con el cambio, la participación se multiplicó. El acuerdo alcanzado entre ambas partes tendrá carácter de prueba. Una comisión decidirá tras las fiestas si se mantiene el horario previsto para este año o si recupera la celebración en el fin de semana previa a las fiestas. De momento, el nuevo horario implica retrasar el inicio de la Entrada del sábado, que este año le corresponde al bando cristiano. Arrancará a las 17.30 horas para que el capitán cristiano tenga tiempo de participar en la procesión y luego preparar el desfile.