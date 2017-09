The examples populate this alert with dummy content

Muro valora el producto local y artesanal La Fira Gastronòmica i Agroalimentària arranca con lista de espera pese al incremento de participantes - 30 puestos participan en la plaza Matzem sábado, 30 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (30/09/2017) más información Una feria para abrir boca 30 expositores participan desde el viernes en la decimotercera edición de la Fira Gastronòmica i Agroalimentària de Muro, inaugurada por el conseller de Economía Sostenible y ex alcalde de la localidad, Rafael Climent. A la oferta de productos artesanos se añade un variado programa de actividades culturales. La alcaldesa, Jacqueline Cerdà, valora el carácter local de la feria, así como la amplia oferta de producto “artesano y bien elaborado”. Fomentar el consumo de proximidad para favorecer a los productores de la comarca es uno de los objetivos de este certamen. “Es una feria pequeña pero ya consolidada”, razona la concejal de Turismo y Promoción Económica, Carolina Iváñez. La edil resalta el “crecimiento sostenible” de la feria, que este año ha visto incrementada la demanda de expositores con voluntad de participar. “Hemos tenido que dejar fuera a seis comercios, porque no hay espacio en la plaza”, explica. Climent, tras recorrer los expositores instalados en la plaza Matzem, asegura que este tipo de eventos “nos hacen más fuertes”. La feria permanecerá abierta hasta el domingo por la tarde. Dentro de la programación cultural destaca el recital de Orballo Jazz, el cuarteto que actuará a partir de las 21.30 horas.