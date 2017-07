The examples populate this alert with dummy content

CONCERT ANIVERSARI Música amb Valor Més de 650 persones assisteixen al concert 'Bandautòrium' que la Música Nova d'Alcoi va interpretar en companyia del cantautor contestà Andreu Valor amb motiu del 175 aniversari de la banda sábado, 22 de julio de 2017 Andreu Valor i la Societat Musical Nova d’Alcoi van emocionar al públic amb la interpretació de Bandautòrium el passat dissabte, 15 de juliol. L'auditori Amando Blanquer d’Alcoi va ser l’escenari d’aquest especial concert que van comptar amb la interpretació de 14 cançons del cantautor contestà Andreu Valor acompanyades per la banda gràcies als arranjaments fets pel compositor Ramon Garcia i Soler. Un bon aniversari, dels deu anys de trajectòria de Valor i els 175 de la Música Nova, que començà amb El progrés. L'espectacle va continuar amb Desprotegits, Sense la terra promesa i Vertigen, a més de No sé odiar pero vull i Verònica-Llum. Tot un repertori que va estar guiat per quatre directors: Juan Doménech Calaforra, director titular de la Música Nova d’Alcoi, José Antonio Llinares Igual, subdirector de la Nova, Jesús Fuertes García, director de la banda jove de la Nova, i Moisés Olcina Berenguer, músic de la Nova i director. L’actuació va comptar amb dos interpretacions més per part dels músics d’Andreu Valor com Dies que vindran i, amb la que fou una sorpresa, Que tinguem sort, la cançó de Lluís Llach. Un espectacle ambiciós, amb risc i amb (v)alor, que va assolit el seu objectiu. Fotografies de PST Fotografia.