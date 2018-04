The examples populate this alert with dummy content

INICIATIVA CULTURAL Música festera a ritmo de conciencia social El alférez de la filà Tomasinas edita un disco, producido por RADIO ALCOY, con el que recaudar fondos para Faula Teatre sábado, 07 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (07/04/2018) El alférez de la filà Tomasinas, José Luis Calbo, ha promovido la edición de un disco de música festera con el objetivo de recaudar fondos para Faula Teatre, el colectivo que fomenta la integración de personas discapacitadas a través del teatro. El disco, producido por RADIO ALCOY, reúne las piezas oficiales de las filaes cristianas en el mismo orden en el que sonarán el próximo Día de las Entradas. El disco fue grabado por RADIO ALCOY en el concierto ofrecido por la Agrupación Musical Serpis el pasado 18 de febrero en el teatro Salesianos. Es el primer disco que registra la banda más joven de las cuatro de la ciudad. El disco sale a distribución a cambio de un donativo de 10 euros, que se reducen a cinco si el interesado aporta la entrada al concierto. “Faula Teatre es una entidad que desarrolla un gran trabajo y que no cuenta con mucho apoyo de las instituciones”, ha explicado el alférez para justificar esta iniciativa. Toya Valls, de Faula Teatre, ha agradecido la iniciativa cultural y social de la filà Tomasinas, un proyecto que también ha alabado el concejal de Cultura y Fiestas, Raül Llopis. El alférez cristiano ha donado un adelanto de 1.500 euros a Faula Teatre. “Esta idea dice mucho del alférez y de la filà Tomasinas”, ha manifestado Valls.