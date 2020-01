The examples populate this alert with dummy content

HOMENAJE Música, flores y palabras dedicadas a los 22 alcoyanos deportados Los alumnos del IES Andreu Sempere, junto a autoridades, recuerdan a los vecinos de la ciudad que estuvieron presos en los campos de concentración martes, 28 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/01/2020) El puente Franscisco Aura ha sido el escenario del homenaje realizado a los 22 alcoyanos deportados. Los alumnos del IES Andreu Sempere, junto a autoridades, han recordado a cada uno de los vecinos que estuvieron presos en los campos de concentración. En el acto, donde se ha realizado una ofrenda floral, el alcalde, Antonio Francés, ha destacado el trabajo que están realizando los estudiantes de este centro alcoyano en la celebración de la I Setmana de l'Holocaust i la Deportació. "Desde el Ayuntamiento de Alcoy apoyamos el trabajo que realizan los alumnos. Desde la educación es como mejor se puede combatir el fascismo y la intolerancia y mantener viva la memoria", ha indicado. La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, también ha subrayado que "en un momento en que es muy preocupante y viendo lo que determinadas ideologías están imponiendo, se debe conocer lo que pasó para no volver a repetirlo. Son los más jóvenes, los que tienen que conocer la historia y transmitirla a toda la sociedad". La música ha escrito el punto final al acto enmarcado en la conmemoración del 75 aniversario de la liberación en los campos de concentración.