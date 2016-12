The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Música, maestro Coge boli o agenda electrónica y apunta los mejores planes del fin de semana jueves, 15 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (15/12/2016) Prepara tus ganas de fin de semana porque llega la agenda más completa para combatir los excesos pre-navideños. Viernes, 16 de diciembre Plan anti-navideño A las 11 horas, el especialista en animación y storyboard Rafel Bernabeu estará impartiendo una charla en el Salón de Actos de l'Escola d'Art. por la tarde, hay espectáculo de magia, a las 19 horas, en el Centre Cervantes Jove, a cargo del Mag Àngel. Plan navideño A las 20 horas, el auditorio de L'Orxa acoge un concierto de villancicos a cargo de la Universidad de Alicante. Sábado, 17 de diciembre Plan anti-navideño Un imperdible: Rafa Segura, actor y escritor, va a hablar de su libro en el Centre Cervantes Jove, a las 19 horas. A la misma hora (hay que elegir): musical y recital Libérrimo Miguel, La Dependent en el Teatro Calderón, con motivo del 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes. Plan navideño Concurso de villancicos en L'Orxa, a las 18.30 horas en la iglesia; Concierto Nadal Cors Sant Roc y Veus Blanques, a las 17.30 horas en la parroquia de San Roque de Alcoy. Domingo, 18 de diciembre Plan navideño Concierto de Adviento, a las 10.30 horas, en la iglesia de San Jorge. Tiempo de descanso para el ocio. Concierto de Navidad de Amigos de la Música, a las 19 horas, el Coro de Cámara de Valencia actúa en la iglesia de María Auxiliadora