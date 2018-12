The examples populate this alert with dummy content

AMBIENTACIÓN Música de Navidad en Fernando Cano Moisés Olcina y Mike Summers han interpretado villancicos y jazz delante de la tienda de Fernando Cano Ropa Hombre miércoles, 26 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Fernando Cano Ropa Hombre ha vuelto a llenar la calle de sonidos navideños durante los días 22 y 24 de diciembre. Dos reconocidos músicos como Moisés Olcina, en el saxo, y Mike Summers, en el teclado, han estado actuando en plena calle mezclando la música de jazz con villancicos populares. De este modo, la atmósfera navideña fue aún mayor estos días tan señalados gracias a la iniciativa de Santi Cano y su Fernando Cano Ropa Hombre, que ya se ha convertido en un clásico de la Navidad alcoyana.