NADAL ALCOIÀ Música navideña con el Coro Voces Blancas, en Amagatalls de la Festa Patricia Pérez, junto a componentes del coro, han visitado Radio Alcoy para explicar a Paco Aznar sus proyectos futuros e interpretar algunos villancicos tradicionales alcoyanos martes, 24 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (24/12/2019) Una edición especial de Amagatalls de la Festa se ha emitido este martes 24 día de Nochebuena. Paco Aznar ha recibido la visita de Patricia Pérez y su Coro de Voces Blancas de Alcoy, con algunos de sus componentes. Todos ellos han explicado a Paco sus proyectos de futuro como coro y al tiempo se ha podido escuchar algunos de los villancicos navideños tradicionales alcoyanos interpretados por ellos.