The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Música de palabras para Joan Valls Decenas de personas rinden homenaje al escritor alcoyano con la lectura de sus poemas, recitales musicales y la ofrenda de flores miércoles, 01 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Decenas de personas se han sumado al homenaje a Joan Valls en la jornada en que el escritor alcoyano hubiese cumplido 102 años. La Placeta del Fossar, un año más y en un día soleado, ha sido el escenario de esta celebración que ha contado con la actuación de la Coral Polifónica Alcoyana, de Jordi Gil y Ferran Rodes y los compases de dolçaina i tabal a cargo de Hiroshi Fujii y Lluís Torró. En el acto, asimismo, se han recitado poemas de Valls y se han depositado flores en la escultura que recuerda al poeta alcoyano.