The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Música para los versos y versos para la música La Primitiva acompaña al 'versaire alcoià' para rendir homenaje a Joan Valls en el centenario de su nacimiento, dentro de los actos organizados por el Ayuntamiento viernes, 10 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (10/02/2017) El espectáculo multidisciplinar Musica per als versos, versos per a la música, homenaje a Joan Valls de este domingo en el Teatro Calderón se basa en la interpretación de piezas de Gonzalo Barrachina, Richard Wagner, Gonzalo Blanes y Amando Blanquer a cargo de los músicos de La Vella, bajo la dirección de Eduard Terol. Pepa Botella y Juan Javier Gisbert protagonizarán la parte poética, con fragmentos del versaire alcoià. Eduard Terol, Duna Valor y Pablo Martínez, de la Corporación Musical La Primitiva, explican este viernes en Hoy por Hoy el programa musical y poético preparado y que cuenta con la participación de la Coral Polifónica Alcoyana, Cantores de Alcoy y el Cor Veus Blanques. El espectáculo poético musical comienza a las 19’30 horas y se combinará con la proyección de imágenes sobre Joan Valls de fondos del archivo municipal.