GRUPOS SHOW Música y color sobre ruedas Alcoy ha acogido el Campeonato de España Grupos Show donde el Club Patí Muro y el Patín Alcodiam Salesiano participaron en diferentes modalidades lunes, 27 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (27/03/2017) Por segundo año consecutivo Alcoy fue el lugar escogido para celebrar el II Copa de España de Grupos Show-Trofeo Ciudad de Alcoy y el Campeonato de España de Grupos Show juvenil y cuartetos que este año celebrará su séptima edición. Los días 24 y 25 de marzo, viernes y sábado respectivamente, fueron las fechas elegidas para que el patinaje de élite mostrase su nivel en el Polideportivo Francisco Laporta. Los ganadores que han salido de estos campeonatos representarán a España en el Campeonato Europeo. A pesar del predominio de los clubes catalanes, la Comunidad Valenciana tuvo tres clubes que le representaron, dos de ellos de la comarca. En Grupos Pequeños, el conjunto del Patín Alcodiam Salesiano quedó en el puesto 11 de 20 y en Grupos Grandes, el Club Patí Muro quedó sexto de 11 con su show Deseos del alma. El patinaje artístico fue la principal actividad deportiva del Polideportivo, un deporte donde la imaginación echa a volar gracias a la música, la velocidad de los shows, el vestuario, la interpretación y el maquillaje. Se pudo ver todo tipo de interpretaciones, más animadas, más sentimentales, cambios de vestuario durante la actuación, acrobacias y un sinfín de características. El viernes 24 de marzo el Reus Deportiu revalidó en el Pabellón Mututalidad de Levante el título de campeón Grupos-Show Juveniles. La segunda plaza fue para el Bescanó y la tercera para L’Aldea. Por su parte, en Grupos Grandes, medalla de oro para Geieg, tras una gran puesta en escena. Plata para Ribex y bronce para Dr. Patín. El sábado fue el turno, primero de los Cuartetos, donde el PA Aurora, se alzó con el primer puesto por unanimidad del jurado. Por su parte, el AP Lliçà de Vall, cogiendo el relevo de sus entrenadores medallistas en el último mundial de Novara, Oscar Molins y Alicia Rodero, subieron hasta el segundo escalón. Finalmente, ‘La manzana de la discordia’ del PA El Masnou les sirvió para conseguir el bronce, decisión unánime por parte del jurado. En Grupos-Show Pequeños, primera plaza para CP Llagostera; segunda para el AP Lliçà de Vall y tercera para el CPA Caldes d’Estrac. Los trofeos tuvieron el sello alcoyano ya que, pretendiendo representar el patrimonio de la ciudad, fueron una reducción de la diosa de la Mare de la Serreta, encontrada en el poblado ibérico de la Serreta que actualmente está expuesta en el Museo Arqueológico Municipal Camilo Vicedo Moltó.