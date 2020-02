The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Música y exposiciones de la mano de la Diputación La vicepresidenta primera, Julia Parra, analiza su gestión al frente del área de Cultura del gobierno provincial viernes, 21 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Julia Parra, vicepresidenta primera y diputada de Cultura y Transparencia hace balance en Radio Alcoy de su gestión. Las actividades del ADDA, (Auditorio de la Diputación de Alicante), cuya orquesta sinfónica actúa este sábado 22 de febrero en Alcoy, las exposiciones del Marq, que en noviembre acogeran una selección de los guerreros de Xian de terracota, o la reapertura del MUBAG (Museo Bellas Artes Gravina), por el que han pasado 9.000 visitantes centran la entrevista de Julia Parra en Radio Alcoy. La diputada de Cultura resalta en la recta final de la entrevista la concesión de ayudas al desarrollo de actividades en poblaciones de la comarca y que subre 289.000 euros.