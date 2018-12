The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ Mutua Levante ilustra la Cabalgata en su sede expositiva Pep Jordá y Xavi Cortés han explicado en Radio Alcoy detalles de la exposición con las imágenes de Rosanna Crespo lunes, 24 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (20/12/2018) La Fundación Mutua Levante tiene preparada en su Sala Expositiva de la plaza de España una exposición para toda la familia sobre los personajes de la Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy. Se trata de una muestra para toda la familia que está teniendo una gran respuesta tanto de los alcoyanos como de visitantes. Así lo han explicado en Radio Alcoy dos de sus responsables, Pep Jordá y Xavi Cortés, patronos de la Fundación. La exposición estará abierta durante todo lo que queda de Navidades y cuenta con dibujos de Rosanna Crespo y tiene una parte interactiva en la que el visitante participa respondiendo a preguntas. Cortés y Jordá también han detallado las actividades en general de la Fundación en particular y de Mutua en general.