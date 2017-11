The examples populate this alert with dummy content

REIVINDICACIÓN Nace la Asociación Comarcal Somriures El proyecto que pretende llenar el vacío educativo de los jóvenes dependientes a partir de los 21 años se consolida en una asociación formada por 15 miembros, presidida por Hipòlit Agulló viernes, 10 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El proyecto Somriures da un paso más. El pasado 24 de octubre, las más de 70 familias que forman parte de la iniciativa, se constituyeron en una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es concienciar a las administraciones comarcales y a la Generalitat acerca de la insuficiencia de recursos inexistentes para atender las necesidades de los jóvenes con diversidad funcional una vez acaban la etapa escolar obligatoria. La Junta de Gobierno está formada por 15 miembros, todos ellos progenitores con hijos dependientes. El presidente es Hipòlit Agulló, padre de Pau, la vicepresidenta Carmen Beltrán, madre de Adolfo, y Conchi Conejero, madre de Álvaro, ocupa el cargo de secretaria. La asociación, que se marca como meta crear y promocionar espacios públicos de soporte a la diversidad, así como optimizar y ampliar los recursos ya existentes, mantuvo este martes su primera reunión. La Asociación Somriures cuenta con el apoyo, entre otros, de la Mancomunidad de l’Alcoià i el Comtat, donde tiene inscrito su domicilio fiscal, en la calle Sant Mateu, edificio Àgora de Alcoy.