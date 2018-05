The examples populate this alert with dummy content

SANIDAD Nace Coratge, la asociación de apoyo a enfermos de Daño Cerebral Adquirido Más del 70% de los casos de daño cerebral adquirido son consecuencia de un ictus. Este es uno de los datos que arrojan las primeras jornadas de Coratge, asociación comarcal dedicada a dar cobertura a estos pacientes y a sus familiares viernes, 04 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (04/05/2018) La sede de la Cruz Roja en Alcoy acogió este jueves unas charlas impulsadas por Coratge, la recién constituida asociación que pretende dar apoyo a familiares y enfermos de daño cerebral adquirido de Alcoy y comarca. El encuentro estuvo encabezado por José Manuel Moltó, neurólogo y director del Hospital Virgen de los Lirios, que señaló que en más del 70% de los casos el ictus provoca estas enfermedades: "No es que seamos una comarca propensa a tenerlo, pero sí es la primera causa de mortalidad en mujeres de la Comunidad, la tercera en los hombres, y la primera causa de discapacidad en el adulto; con lo que son cifras importantes". El presidente de la asociación y afectado por un ictus, Rafa Hernández, asegura que Coratge pretende animar a los pacientes con daño cerebral adquirido. Los objetivos, que detalla, se basan en el lema de que aún queda vida después de la enfermedad: "Dar a los enfermos y familiares la opción de ver qué facultades puedes recuperar, el tipo de rehabilitación y de ayuda, de ver cómo van hacia adelante, recuperándose". La asociación comarcal de apoyo a familiares y enfermos de daño cerebral va a desarrollar, a lo largo del mes de mayo, una serie de conferencias con la intención de buscar apoyo por parte de las administraciones.