PUBLICACIÓN Nace Festa!, la guía de fiestas de Radio Alcoy En su 85 aniversario, la emisora lanza un producto informativo de alta calidad con toda la información sobre los próximos Moros y Cristianos miércoles, 22 de marzo de 2017 RADIO ALCOY publicará a principios de abril Festa!, la Guía de los Moros y Cristianos de Alcoy 2017, un documento único y de referencia con toda la información sobre la trilogía en honor a San Jorge. La guía, de 144 páginas, dará a conocer los pormenores de las próximas fiestas: desde el descubrimiento del cartel hasta la Aparición de San Jorge que cierra la celebración. El equipo periodístico de RADIO ALCOY y los profesionales de Gráficas Alcoy se han unido para lanzar un nuevo producto informativo de alta calidad que pretende consolidarse como una guía útil tanto para los alcoyanos como para los miles de visitantes que llegarán a Alcoy durante el mes de abril. El lector podrá encontrar los horarios y recorridos de todos los actos, así como las principales novedades de la festividad de este año. Una parte importante de la guía son los perfiles de los protagonistas de la Fiesta: los cargos festeros, la autora del cartel y el director del Himno. La nueva guía ofrecerá numerosos datos de las 28 filaes, especialmente de sus aportaciones y particularidades dentro del universo festero alcoyano. Muy detallada es la información en torno a los boatos que presentarán las filaes de alférez y capitán. El lector podrá ordenar, gracias a la guía, todo cuanto vea el próximo 22 de abril. La edición de Festa! incluye interesantes recorridos por la historia de aspectos fundamentales de los Moros y Cristianos, como la vinculación entre la música y la Fiesta, la evolución de la arcabucería a lo largo de los últimos siglos o la devoción que la ciudad ha profesado a San Jorge desde 1276. El trabajo gráfico y visual realizado para presentar la información de forma directa y atractiva es una de las claves de la publicación. La guía también presenta las más amplia información turística sobre la ciudad: recomendaciones y lugares en los que comer o dormir. La publicación se distribuirá de forma gratuita en centros públicos de la ciudad y de municipios de la costa, así como en las numerosas empresas que han apoyado este ambicioso proyecto. A través de esta guía, RADIO ALCOY refuerza su oferta informativa como medio de comunicación líder en L’Alcoià y El Comtat.