The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “Nadie está contento con los resultados” El gerente del Alcoyano Fernando Ovidio analiza la situación actual del club y habla de muchos temas; lesionados, Vicente Mir, Miguel Hita o mercado de invierno – Como cada jueves desde Premium Sport Café jueves, 27 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (27/12/2018) El gerente del Alcoyano Fernando Ovidio pasa por Ser Deportivos para tomar "el café del Alcoyano" desde Premium Sport Café. No ha evitado ninguna pregunta y ha respondido con sinceridad a la situación actual del club. Ovidio habla de muchas cosas, desde la valoración de la primera vuelta, pasando por el tema de lesionados, Vicente Mir, Miguel Hita o mercado de invierno . Como cada jueves desde Premium Sport Café con la colaboración de Héctor Rúa. No os perdáis todas las respuestas del gerente porque no tienen desperdicio.