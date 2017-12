The examples populate this alert with dummy content

GIMNASIA RÍTMICA “Nadie pensaba que se iba a repetir” El conjunto benjamín del Club Gimnasia Rítmica Alcoy consigue ganar el oro por segundo año consecutivo en el campeonato de España disputado en Alicante, además, plata de Lara Carbonell lunes, 27 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (27/11/2017) más información Lara Carbonell subcampeona de España El Club Gimnasia Rítmica Alcoy vuelve del campeonato de España celebrado en Alicante con oro y plata. El oro de forma extraordinaria, el conjunto de categoría benjamín revalidó este título contra todo pronóstico ya que no se conocía que las mismas gimnastas que un año antes ganaron esta competición, repitieran en lo más alto del podio. El campeonato empezó de forma magistral , en categoría cadete Lara Carbonell, consiguió la medalla de plata en la primera jornada del campeonato mientras que Lucia López terminó cuarta clasificada en categoría infantil. Tanto Lara como Lucia, se proclaman campeonas de España por autonomías. Sus notas aportaron junto a otras cuatro gimnastas valencianas la puntuación máxima para conseguir la primera plaza. Fin de temporada para el Club Gimnasia Rítmica Alcoy excelente. Ahora toca pensar en la próxima campaña. Sara González ha pasado por Ser Deportivos para hablarnos de este campeonato. Al entrevista la pueden escuchar en el enlace de esta noticia.