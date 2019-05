Naiara Davó denuncia la campanya de desprestigi per no renovar la confluència

Podem Alcoi es presenta per primera vegada en solitari a les eleccions municipals. Després d'obtenir el màxim suport en les primàries, Naiara Davó és l'alcaldable de la formació morada.

La candidata de Podem Alcoi explicat en Radio Alcoy que les exigències de Guanyar per concórrer junts a les municipals van fer impossible renovar la confluència. "Ens van dir, a la meua manera o carretera". Davó denuncia, com a conseqüència, la campanya de desprestigi contra Podem. "En política no tot val i no és cert que no va haver-hi acord per culpa de Podem".

En l'entrevista concedida a Radio Alcoy, Davó es mostra oberta per a consolidar "un govern sòlid i progressista a Alcoi", en relació a possibles pactes post electorals.