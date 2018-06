The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICA Naiara Davó es escogida secretaria general de Podemos Alcoi La candidatura de la concejal ha salido adelante con 106 votos, 98 a favor y 8 en blanco viernes, 22 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (22/06/2018) Naiara Davó ha sido nombrada secretaria general de Podemos Alcoi. La candidatura de la concejal ha salido adelante con 106 votos, 98 a favor y 8 en blanco. Davó, se marca el objetivo de fortalecer el nuevo organismo y llegar a espacios de la sociedad en los que todavía no está presente el partido: "Lo que queremos es desarrollar un nuevo proyecto que pueda suponer cambios reales para la vida de los vecinos y vecinas, y aún nos queda por llegar a algunos espacios, tanto del tejido social como empresarial, donde nos gustaría estar presentes". La nueva secretaria general de Podemos en Alcoi ha presentado la nueva ejecutiva en la asamblea, que la ha refrendado. Formarán parte del equipo Aarón Ferrándiz, al frente de Comunicación y Coordinación, Carmina Reig en Políticas Públicas, Programa y Formación, Andreu Bernabeu, que retiró su candidatura a secretario general, en Organización y Juventud, Juan Masid, al frente de Movimientos Sociales y Sociedad Civil, Ana Peris, en Feminismo, y Regina Montava para Animalismo y Medio Ambiente.