MUNICIPALES Naiara Davó se enfrenta a Carmina Reig en las primarias de Podem La anterior responsable de Politicas Públicas encabeza una lista alternativa, con 4 candidatos, a la de la secretaria general, que integran 22 personas miércoles, 30 de enero de 2019

Podem Alcoi inicia el proceso de primarias para escojer candidatura a la alcaldía de Alcoy con dos listas. Naiara Davó, secretaria general de Podem Alcoi y concejal, y Carmina Reig, ex responsable de Políticas Públicas, encabezan las dos propuestas. La candidatura que encabeza Nairara Davó, la integran 22 personas con el sello Sumant Podem. A Naiara Davó la acompañan integrantes del Cercle Podem. La lista de Carmina Reig, con 4 personas, ha causado sorpresa en Podem Alcoi. El partido de Pablo Iglesias en Alcoy recuerda cómo la candidata alternativa fue cesada como responsable de Políticas Públicas "por su actitud" con el resto de ejecutiva local y miembros de la formación. Reig ha criticado, por su parte, y a través de un escrito el proceso de elaboración de la candidatura de Podem Alcoi de la cual se desmarca con la elaboración de su lista. En la candidatura de Reig figura un miembro fundador del Cercle Podem Alcoi y excandidato de primarias, David Roman. El proceso de votación de primarias a la que concurren entre ambas candidaturas comienza este viernes uno de febrero y finalizará el 7 de febrero en que se conocerá la lista más votada. Las votaciones se desarrollarán de manera telemática en la web primariasmunicipales2019.podemos.info En torno a 1.000 personas tiene derecho al voto en Alcoy en estas primarias, son las que han realizado la previa inscripción en el censo. La sede de Podem Alcoi abrirá sus puertas para informar sobre el proceso a los interesados.