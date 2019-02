The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES Naiara Davó será la alcaldable de Podem Alcoi Ha sido la candidata más votada en las primarias - Sigue sin conocerse la decisión del comité de garantías sobre el recurso de Carmina Reig viernes, 08 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (08/02/2019) Naiara Davó será la alcaldable de Podem Alcoi. La candidatura que encabezaba en las primarias se ha impuesto con 149 votos, cerca de un 10% del censo que data de 2014. Se han recogido 198 votos de unos mil que podían ejercer su derecho a voto. Los resultados oficiales de las primarias, que comenzaron el viernes 1 de febrero, muestran una amplia mayoría de apoyos a la candidatura de la secretaria general de Podem Alcoi. La lista de Naiara Davó ha obtenido 149 votos, cifra que representa poco más de 10% del censo que conforman en torno a 1.000 personas en un censo no actualizado que data de hace cinco años. La otra candidatura de Rafa Gisbert ha obtenido 32 votos. La candidata Carmina Reig, antes de ser anulada por el Comité Electoral de Podemos, recibió 15 votos. Dos de los votos fueron en blanco. En lo referente a las candidaturas en su conjunto, la de la secretaria general, Sumant Podem, Cristian Santiago y Aarón Ferrándiz han sido los componentes que mayor puntuación han recibido de los 22 en total que formaban esta candidatura. Creix Alcoi ha tomado parte con tres componentes, más Reig, y Rafa Gisbert participaba él solo. Pese a que en Alcoy han votado en torno al 10% del censo, las primarias celebradas en la ciudad han sido las de más votantes que ha tenido en toda la Comunidad Valenciana, respecto al número de habitantes. El Comité de Garantías no se ha pronunciado todavía respecto al recurso presentado por Carmina Reig en que solicitaba la invalidación de las primarias de Alcoy.