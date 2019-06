The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICA Naiara Davó sustituye a Martínez Dalmau como diputada síndica de Unides Podem EU Deja el cargo de portavoz del Ayuntamiento de Alcoy y pasa a Les Corts Valencianes - Aarón Ferrándiz, número 3 de Podem Alcoi será el nuevo concejal de esta formación viernes, 21 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Naiara Davó será la síndica del grupo parlamentario Unides Podem EU en Les Corts Valencianes. Davó ha sido elegida para este cargo de diputada autonómica en sustitución de Rubén Martínez Dalmau, líder de esta formación, que ha pasado a ser vicepresidente segundo del Consell y conseller de Vivienda. Como síndica Naiara realizará labores de portavoz y de coordinación del grupo. De este modo deja de ser concejala de Alcoy, cargo al que había accedido como número 1 de Podem Alcoi. Su lugar de portavoz pasará a ocuparlo Cristian Santiago, mientras que el número 3 de la lista, Aarón Ferrándiz, será nuevo concejal. La política alcoyana se ha sometido previamente a una votación por parte de los 45 componentes del consell ciudadano del País Valencià del partido y ha obtenido un amplio respaldo frente a la otra candidata a este cargo que era Pilar Lima. En su decisión ha considerado que de este modo trabajará mejor para Alcoy y por Alcoy desde Les Corts, en lo que ha sido siempre su máxima a la hora de tomar una decisión. El grupo Unides Podem EU estará formado por siete mujeres y un hombre y entre ellas está la también alcoyana Estefanía Blanes. Por tanto los portavoces serán Manolo Mata del PSOE, Fran Ferri de Compromís, Isabel Bonig del PP, Toni Cantó de Ciudadanos, Ana Vega de Vox y Naiara Davó de Unides Podem EU.