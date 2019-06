The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICA Naiara Davó trabajará por Alcoy desde Valencia La nueva diputada síndica de Unides Podem Esquerra Unida ha estado en Radio Alcoy a los pocos días de prometer el cargo - En su decisión final se ha basado en el trabajo que podrá hacer por la ciudad desde Les Corts viernes, 28 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (28/06/2019) La diputada autonómica y síndica de Unides Podem Esquerra Unida Naiara Davó ha visitado Radio Alcoy al poco de prometer el cargo en Les Corts Valencianes. Naiara Davó ha explicado que ha necesitado un largo periodo de reflexión para tomar una decisión y finalmente ha privado su intención de trabajar por Alcoy desde Valencia. La síndica diputada ha detallado como es su día a día como portavoz y coordinadora del grupo y como fue el proceso para llegar a este cargo. También habla de otros nombres propios como Cristian Santiago, el nuevo portavoz de Podem Alcoi, Aarón Ferrándiz, quien será su sustituto en el Ayuntamiento de Alcoy de concejal y de Estefanía Blanes, su compañera en les Corts, también diputada autonómica.