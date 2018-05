The examples populate this alert with dummy content

4 DESERTS 2018 Namibia en el bolsillo Vicente Juan García se adjudica la primera prueba del Gran Slam en el desierto de Namibia - El corredor de ultrafondo ganó 4 de las cinco etapas lunes, 07 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Vicente Juan García volvió a demostrar que es el mejor corredor de ultrafondel del mundoa actualmente. El rey de los desiertos volvió a su escenario favorito para volver a ganar en el desierto de Namibia. Es el primero de los 4 Desiertos que quiere completar, un gran slam que ya ganó en 2012, convirtiendose en el primer corredor que lo hacía, nadie antes habia ganado los cuatro desiertos en l amisma temporada. Y ha comenzado bien este reto, porque lo quiere volver a conseguir y el primero ya lo tiene en el bolsillo. Namibia se rindió a los pies del bombero tras ganar cuatro de las cinco etapas y volver a subir a lo más alto del podio, la que no ganó sólo quedó cinco segundos por debajo del ganador. Una carrera que no fue fácil, la experiencia fue un factór clave para ganar una prueba en la que ha tenido que superar temperaturas diurnas que llegaban a los 50 grados y que caían mucho, hasta los 5 grados por la noche. La ventaja con respecto el segundo clasificado, Ho Chung Wong, de Hong Kong, fue de cerca de 18 minutos. La canadiense Isabelle Sauve se adjudicó la categoría femenina. La próxima prueba será en el desierto de Gobi, a finales de julio, será la segunda de los cuatro desiertos que pretende ganar.